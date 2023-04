Medico arrestato a Bologna, anche l’amante voleva denunciarlo: i timori per la propria vita nelle telefonate con l’amica (Di domenica 16 aprile 2023) Spuntano nuovi dettagli sul caso di Isabella Linsalata e suo marito Giampaolo Amato, l’ex Medico della Virtus 64enne di Bologna arrestato con l’accusa di aver ucciso la consorte con un mix letale di farmaci. Nell’ordinanza d’arresto il gip riferisce che Amato, nonostante sapesse di essere indagato per la morte della moglie, continuava a essere ossessionato dall’amante al punto di concentrarsi su di lei piuttosto che della sua sorte giudiziaria. E che quando lei ha deciso di chiudere il rapporto con lui, Amato è sprofondato nella «rabbia, al punto da farle temere per la propria incolumità». La giovane donna aveva molta paura e più volte lo ha avvertito che avrebbe preso provvedimenti contro di lui andandolo a denunciare o contattando i suoi avvocati. O almeno questo ha riferito in una conversazione ... Leggi su open.online (Di domenica 16 aprile 2023) Spuntano nuovi dettagli sul caso di Isabella Linsalata e suo marito Giampaolo Amato, l’exdella Virtus 64enne dicon l’accusa di aver ucciso la consorte con un mix letale di farmaci. Nell’ordinanza d’arresto il gip riferisce che Amato, nonostante sapesse di essere indagato per la morte della moglie, continuava a essere ossessionato dalal punto di concentrarsi su di lei piuttosto che della sua sorte giudiziaria. E che quando lei ha deciso di chiudere il rapporto con lui, Amato è sprofondato nella «rabbia, al punto da farle temere per laincolumità». La giovane donna aveva molta paura e più volte lo ha avvertito che avrebbe preso provvedimenti contro di lui andandolo a denunciare o contattando i suoi avvocati. O almeno questo ha riferito in una conversazione ...

