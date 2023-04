Mediaset – Spalletti deve ritrovare il Napoli | il Verona poteva sbancare il Maradona

(Di domenica 16 aprile 2023) Ilpareggia con il, nel finale Ngonge, attaccante scaligero, ha sprecato un gol solo davanti a Meret. Sportsuona l’allarme in casa. Secondo il sito sportivo la formazione partenopeail giusto passo, perché la squadra vista nelle ultime uscite è tutt’altro che scoppiettante. Va ricordato che gli azzurri contro ilhanno applicato ampio turnover. Con il Milan mancheranno Kim e Anguissa per squalifica ed al loro posto dovrebbero giocare Juan Jesus ed Elmas. “Al di là degli interpreti, però, il tecnico toscanoil suonella notte più importante. E’ vero che la gara contro ilè apparsa poco più di un allenamento, ma Montipò non ...

di Lucianoieri in conferenza stampa, anche Paolo Maldini è tornato sul battibecco nel sottopassaggio degli spogliatoi del Maradona rispondendo ad una domanda ai microfoni di... con Maldini che poco prima del fischio d'inizio a San Siro è tornato a commentare la lite tra i due ai microfoni di: "Non voglio commentare. L'ha già fatto lui e per quelli che ....

Verso Milan-Napoli, Spalletti: "Serve mentalità da campioni" - Sportmediaset Sport Mediaset

La redazione di Mediaset ha messo in evidenza le scelte di Luciano Spalletti in vista della partita contro il Milan soffermandosi sul match di ieri.Cresce sempre più l'attesa per Napoli-Milan, gara di ritorno dei quarti di Champions League. Spalletti, che deve ribaltare lo 0-1 di San Siro, ha avuto risposte contraddittorie dal pareggio casalingo ...