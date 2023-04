Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GianniVaretto : RT @ETGazzetta: Mbappé e la battaglia sui diritti d'immagine. Tutto nasce da un cartonato... - ETGazzetta : Mbappé e la battaglia sui diritti d'immagine. Tutto nasce da un cartonato... -

Tutta colpa di un cartonato, al supermercato. E di una battuta certo ironica, ma poco apprezzata. Una scintilla che ha provocato la rabbia di Kylian, sceso in campo in difesa dei diritti d'immagine individuali. Suoi e non solo. Sia in nazionale che con il club, con cui è entrato in dura polemica nei giorni scorsi, per via di un video messo ...Le cose non sono andate come speravano tutti: nel 2017 l'arrivo di Neymar espinge il PSG a ... Ma non è finita qui: anche Augustin ha avviato unalegale contro il Leeds, visto che in ...DIRITTI D'IMMAGINE - Non è la prima volta chesi ribella a questo genere di operazioni di ... E quella di oggi è unache sicuramente incrina ancora di più un rapporto sicuramente ...