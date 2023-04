Maxi rissa a Fregene | tre ragazzi massacrati di botte | chiuso il locale

(Di domenica 16 aprile 2023) Dovrà restare chiuso per due settimane il locale diche sarebbe stato teatro di unaviolenta tra, proprio nel giorno di Pasquetta. Lì, infatti, tre giovani sarebbero statidida 7 coetanei, in preda a una furia cieca: loro, che erano andati lì per divertirsi con gli amici e trascorrere una serata diversa, hanno vissuto un vero e proprio incubo. E hanno trascorso quel 10 aprile in ospedale. Ora, a distanza di quasi una settimana, il Questore di Roma ha adottato un provvedimento, che impone al titolare dello stabilimento balneare la sospensione della licenza e la chiusura per 15 giorni. Chiuso il locale didopo laa Pasquetta Il Questore di Roma, dopo aver esaminato l’istruttoria redatta dalla Divisione di Polizia ...

Dovrà restare chiuso per due settimane il locale di Fregene che sarebbe stato teatro di una rissa violenta tra ragazzi, proprio nel giorno di Pasquetta. Lì, infatti, tre giovani sarebbero stati massac ...Provvedimento del Questore. Tre i ragazzi finiti in ospedale, dimessi con prognosi di 15 e 20 giorni Dovrà restare chiuso per 15 giorni il locale che sarebbe stato teatro di una rissa avvenuta, pochi ...