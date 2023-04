Maurizio Landini Salari fermi | sono gli eccessivi profitti a gonfiare l' inflazione

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 16 aprile 2023) Il segretario della Cgil sul governo: "La riduzione dei carichi fiscali è insufficiente. Cosa ci fa un dipendente di 40 euro al mese in più, se per avere una visita medica in tempi accettabili deve pagare 250 euro — a causa dei tagli alla sanità — e intanto l'aumento dei prezzi gli ha tolto il 12% del potere d’acquisto in un anno?"