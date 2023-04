Mattarella in Polonia tra sostegno all'Ucraina e nodo Ue (Di domenica 16 aprile 2023) AGI - Sergio Mattarella è arrivato a Varsavia per la prima tappa della doppia visita nell'Europa centrale. Da oggi il Capo dello Stato sarà in visita di Stato in Polonia, uno dei più forti alleati europei della Nato e freddo componente dell'Unione europea; da mercoledi' il Presidente sarà poi in visita ufficiale in Slovacchia. Due paesi guida del gruppo di Visegrad, due campioni dell'atlantismo nel bel mezzo della crisi Ucraina, due spine nel fianco per il processo di sviluppo dell'integrazione europea. "Questa è una visita importante, che era stata rinviata per la pandemia e che ora riusciamo finalmente a fare. La vostra presenza fornisce ai polacchi il volto dell'Italia con una immagine molto apprezzata e fornisce una rete che cementa l'amicizia fra i nostri Paesi": lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio ... Leggi su agi (Di domenica 16 aprile 2023) AGI - Sergioè arrivato a Varsavia per la prima tappa della doppia visita nell'Europa centrale. Da oggi il Capo dello Stato sarà in visita di Stato in, uno dei più forti alleati europei della Nato e freddo componente dell'Unione europea; da mercoledi' il Presidente sarà poi in visita ufficiale in Slovacchia. Due paesi guida del gruppo di Visegrad, due campioni dell'atlantismo nel bel mezzo della crisi, due spine nel fianco per il processo di sviluppo dell'integrazione europea. "Questa è una visita importante, che era stata rinviata per la pandemia e che ora riusciamo finalmente a fare. La vostra presenza fornisce ai polacchi il volto dell'Italia con una immagine molto apprezzata e fornisce una rete che cementa l'amicizia fra i nostri Paesi": lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio ...

