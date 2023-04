Mattarella in Polonia-Slovacchia, in agenda il sostegno a Ucraina e il nodo Ue (Di domenica 16 aprile 2023) AGI - Una doppia visita nel cuore dell'Europa centro-orientale, due paesi guida del gruppo di Visegrad, due campioni dell'atlantismo nel bel mezzo della crisi Ucraina, due spine nel fianco per il processo di sviluppo dell'integrazione europea. Sergio Mattarella da domenica a giovedì sarà in Polonia e Slovacchia in visita di Stato e in visita ufficiale: oltre agli incontri con i vertici istituzionali dei due paesi, il presidente della Repubblica sarà ad Auschwitz con una delegazione di ragazzi delle scuole italiane accompagnati dalle sorelle Bucci, sopravvissute al lager, mentre in Slovacchia visiterà la base aerea di Malacky a cui l'Italia ha appena inviato il sistema antimissile SAMP-T. I temi Diversi i temi sul tappeto in questa settimana per il Presidente, che comincerà la sua visita in ... Leggi su agi (Di domenica 16 aprile 2023) AGI - Una doppia visita nel cuore dell'Europa centro-orientale, due paesi guida del gruppo di Visegrad, due campioni dell'atlantismo nel bel mezzo della crisi, due spine nel fianco per il processo di sviluppo dell'integrazione europea. Sergioda domenica a giovedì sarà inin visita di Stato e in visita ufficiale: oltre agli incontri con i vertici istituzionali dei due paesi, il presidente della Repubblica sarà ad Auschwitz con una delegazione di ragazzi delle scuole italiane accompagnati dalle sorelle Bucci, sopravvissute al lager, mentre invisiterà la base aerea di Malacky a cui l'Italia ha appena inviato il sistema antimissile SAMP-T. I temi Diversi i temi sul tappeto in questa settimana per il Presidente, che comincerà la sua visita in ...

