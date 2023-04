Mattarella atterrato a Varsavia | prevista visita ad Auschwitz

(Di domenica 16 aprile 2023) Il presidente della repubblica, Sergio, èper unadi stato in Polonia. Dopo i colloqui politici con il presidente Andrezej Duda, si sposterà a Cracovia e visiterà il campo nazista in Polonia di. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Sleepy89456954 : RT @bibi_bibo2002: Mi chiedo a cosa serva l’autopsia e la procedura per attentato ecc. oltre a procrastinare il dolore dei parenti… Il fere… - Profilo3Marco : RT @Radio1Rai: ??#Ciampino Atterrato all'aeroporto l'Airbus A319 con la salma di Alessandro #Parini. Ad accogliere il feretro la famiglia,… - archiperrone : RT @Radio1Rai: ??#Ciampino Atterrato all'aeroporto l'Airbus A319 con la salma di Alessandro #Parini. Ad accogliere il feretro la famiglia,… - Gazzettino : Alessandro Parini, atterrato a Ciampino l'aereo con la salma. Ad accogliere il feretro Mattarella, Tajani e Gualtie… - benjamn_boliche : RT @Agenzia_Ansa: Ad accogliere il feretro ci sono i familiari, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il ministro degli Esteri… -

L'aereo con a bordo la salma del 35enne èieri a Ciampino poco dopo le 15. Insieme ai familiari del giovane, presenti anche il presidente della Repubblica Sergioe il sindaco di ...Il volo di Stato con la salma del giovane eraieri a Roma , nel primo pomeriggio, all'aeroporto di Ciampino, accolto dal presidente della Repubblica Sergio. Domani i funerali ...L'Airbus A319 con a bordo il feretro èalle 14:50 sulla pista. Ad accoglierlo i familiari, il Presidente della Repubblica, Sergio, ed il Ministro degli Esteri, Antonio Tajani. I ...

Il feretro di Alessandro Parini atterrato a Ciampino, ad accoglierlo il presidente Mattarella RaiNews

Dopo i colloqui politici con il presidente Andrezej Duda, si sposterà a Cracovia e visiterà il campo nazista in Polonia di Auschwitz.La settimana europea di Mattarella: oggi in Polonia, poi tappa in Slovacchia. L'occasione di confrontarsi con il mondo sovietico conservatore ...