Matrimoni forzati | le spose bambine sono anche in Italia

(Di domenica 16 aprile 2023) Il fenomeno deiIl fenomeno dei cosiddetti, le cui vittimeprincipalmente di sesso femminile, purtroppo è presenteincome testimoniato dalla storia della giovane Saman Abbas. È, infatti, da considerare tra le forme di prevaricazione più gravi perché nega, spesso fin dalla più giovane età, ogni forma di libertà e autodeterminazione. L’ultimo report del Servizio Analisi Criminale, struttura a composizione interforze, incardinata nell’ambito della Direzione Centrale della Polizia Criminale, si prefigge lo scopo di fornire aggiornati elementi di valutazione su questo fenomeno e di fornire indicazioni utili in merito ai presidi di assistenza e sostegno cui non solo le vittime e le persone a loro vicine, ma ...

Il coraggio delle donne afghane: sfidano il regime talebano per chiedere maggiori diritti X Leggi anche ›, un incubo per 12 milioni di ragazze ogni anno, anche in Italia. Le ...La rassegna tornerà giovedì 4 maggio con l'ultimo appuntamento, dedicato al rapporto tra femminismo e multiculturalismo, con un focus sui. Sarà possibile seguire il seminario anche ...Sono solo due gli accantonati tra i banchi dellopposizione, entrambi i testi di M5S, tra cui la proposta, ha spiegato Alessandra Maiorino, che mira a tutelare le vittime dio ...

È diventata virale sui social la proposta di matrimonio che ha fatto un uomo alla sua attuale fidanzata. Il motivo Il momento emozionante è stato ripreso e condiviso su TikTok ...Anche in Siria l’età legale per il matrimonio è fissata a 18 anni, tuttavia le ragazze possono sposarsi già dai 13 anni, se c’è il consenso dei genitori. Una prassi divenuta ancora più frequente da qu ...