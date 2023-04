Masters 1000 Montecarlo 2023, Sinner: “Ho commesso errori nei momenti importanti, dispiace molto” (Di domenica 16 aprile 2023) Jannik Sinner si ferma sul più bello ed esce di scena in semifinale nel Masters 1000 di Monte-Carlo: è Holger Rune, che vince una maratona da 2 ore e 46 minuti con il punteggio di 1-6 7-5 7-5, a raggiungere Andrey Rublev in finale. Qualche rammarico in questo caso per l’azzurro, partito fortissimo con un set a senso unico ma poi costretto a cedere il passo all’avversario. Vittoria più che meritata da parte del danese, superiore sia nel secondo che nel terzo set. Sinner perde dunque il suo secondo match contro Rune (dopo il ritiro lo scorso anno a Sofia) e ripartirà la prossima settimana da Barcellona. “Anche se c’era il vento, le condizioni all’inizio della partita erano abbastanza veloci – ha commentato Sinner in conferenza stampa -. Poi dopo la pioggia era più lento, non riuscivo a fare il gioco che ... Leggi su sportface (Di domenica 16 aprile 2023) Janniksi ferma sul più bello ed esce di scena in semifinale neldi Monte-Carlo: è Holger Rune, che vince una maratona da 2 ore e 46 minuti con il punteggio di 1-6 7-5 7-5, a raggiungere Andrey Rublev in finale. Qualche rammarico in questo caso per l’azzurro, partito fortissimo con un set a senso unico ma poi costretto a cedere il passo all’avversario. Vittoria più che meritata da parte del danese, superiore sia nel secondo che nel terzo set.perde dunque il suo secondo match contro Rune (dopo il ritiro lo scorso anno a Sofia) e ripartirà la prossima settimana da Barcellona. “Anche se c’era il vento, le condizioni all’inizio della partita erano abbastanza veloci – ha commentatoin conferenza stampa -. Poi dopo la pioggia era più lento, non riuscivo a fare il gioco che ...

