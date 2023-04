Masters 1000 Montecarlo 2023, Rune: “Il pubblico mi ha dato energia, è stato divertente” (Di domenica 16 aprile 2023) Jannik Sinner si ferma sul più bello ed esce di scena in semifinale nel Masters 1000 di Monte-Carlo: è Holger Rune, che vince una maratona da 2 ore e 46 minuti con il punteggio di 1-6 7-5 7-5, a raggiungere Andrey Rublev in finale. “Spero di spingere al massimo – ha affermato il danese in conferenza stampa –. È l’ultima spinta, è l’ultima partita del torneo. Anche lui ha giocato tre set oggi, quindi deve sentire un po’ le gambe pesanti, spero. Non so, sarà fantastico. Abbiamo giocato due volte tra di noi e siamo 1-1, quindi sarà molto interessante”. “Mi sono detto che dovevo cambiare qualcosa – ha proseguito Rune, commentando la semifinale appena vinta –. Jannik è uscito dei blocchi colpendo tanti vincenti, quasi ovunque in campo, e ha giocato molto meglio di me nel primo set. Dovevo quindi trovare delle soluzioni. Ho ... Leggi su sportface (Di domenica 16 aprile 2023) Jannik Sinner si ferma sul più bello ed esce di scena in semifinale neldi Monte-Carlo: è Holger, che vince una maratona da 2 ore e 46 minuti con il punteggio di 1-6 7-5 7-5, a raggiungere Andrey Rublev in finale. “Spero di spingere al massimo – ha affermato il danese in conferenza stampa –. È l’ultima spinta, è l’ultima partita del torneo. Anche lui ha giocato tre set oggi, quindi deve sentire un po’ le gambe pesanti, spero. Non so, sarà fantastico. Abbiamo giocato due volte tra di noi e siamo 1-1, quindi sarà molto interessante”. “Mi sono detto che dovevo cambiare qualcosa – ha proseguito, commentando la semifinale appena vinta –. Jannik è uscito dei blocchi colpendo tanti vincenti, quasi ovunque in campo, e ha giocato molto meglio di me nel primo set. Dovevo quindi trovare delle soluzioni. Ho ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FiorinoLuca : Jannik #Sinner supera Lorenzo #Musetti e raggiunge Holger #Rune al penultimo atto di Montecarlo. L’altoatesino ap… - WeAreTennisITA : SOLO TANTO AMORE ???? Per la prima volta nella storia del tennis Open, due azzurri si incontreranno nei quarti di fi… - Agenzia_Ansa : Impresa di Lorenzo Musetti al torneo di Montecarlo, terzo Masters 1000 stagionale: il toscano ha battuto, in rimont… - Fprime86 : RT @WeAreTennisITA: UN NUOVO CAMPIONE A MONTE CARLO ?? Rublev per il primo titolo Masters 1000, Rune per il secondo. Due i confronti diret… - raindog2054 : -

Masters 1000 Montecarlo 2023, Sinner: 'Ho commesso errori nei momenti importanti, dispiace molto' Jannik Sinner si ferma sul più bello ed esce di scena in semifinale nel Masters 1000 di Monte - Carlo : è Holger Rune , che vince una maratona da 2 ore e 46 minuti con il punteggio di 1 - 6 7 - 5 7 - 5 , a raggiungere Andrey Rublev in finale. Qualche rammarico in questo ... Sinner si ferma in semifinale al Masters 1000 di Montecarlo MONTECARLO (MONACO) " Jannik Sinner si ferma in semifinale al "Rolex Monte - Carlo Masters", terzo Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi pari a 5.779.335 di euro, che si sta disputando sulla terra rossa del "Country Club" nel Principato di Monaco. Il tennista altoatesino, testa di serie ... Jannik Sinner cade nella trappola danese: come lo ha fregato Rune La cattiva notizia è che Jannik Sinner ha perso la semifinale del Masters 1000 di Montecarlo. La buona è che il tennis è in ottime mani, perché l'incontro con Holger Rune è l'ennesimo tra i ragazzi della nuova generazione che lascia la certezza di un futuro luminoso. Jannik Sinner si ferma sul più bello ed esce di scena in semifinale neldi Monte - Carlo : è Holger Rune , che vince una maratona da 2 ore e 46 minuti con il punteggio di 1 - 6 7 - 5 7 - 5 , a raggiungere Andrey Rublev in finale. Qualche rammarico in questo ...MONTECARLO (MONACO) " Jannik Sinner si ferma in semifinale al "Rolex Monte - Carlo", terzostagionale, dotato di un montepremi pari a 5.779.335 di euro, che si sta disputando sulla terra rossa del "Country Club" nel Principato di Monaco. Il tennista altoatesino, testa di serie ...La cattiva notizia è che Jannik Sinner ha perso la semifinale deldi Montecarlo. La buona è che il tennis è in ottime mani, perché l'incontro con Holger Rune è l'ennesimo tra i ragazzi della nuova generazione che lascia la certezza di un futuro luminoso. ATP Montecarlo – Sfuma il sogno di vincere il primo Masters 1000 per Jannik Sinner. Credo che avrebbe battuto Rublev ma semmai lo farà Rune Ubitennis TENNIS, ATP MONTE CARLO, LA FINALE: RUBLEV CONTRO RUNE L’azzurro, testa di serie numero 7, si è arreso al terzo set al danese numero 6 del seeding Holger Rune, che si è imposto col punteggio di 1-6, 7-5, 7-5 in 2 ore e 42 minuti di gioco. L'altoatesino ha ... Sinner, amara sconfitta a Montecarlo: finale Rublev-Rune Non soltanto perché, senza Alcaraz e Djokovic (eliminato da Musetti), sembrava propizio il momento per agguantare il primo Masters 1000 della sua carriera, ma anche per come era cominciato il match: ... L’azzurro, testa di serie numero 7, si è arreso al terzo set al danese numero 6 del seeding Holger Rune, che si è imposto col punteggio di 1-6, 7-5, 7-5 in 2 ore e 42 minuti di gioco. L'altoatesino ha ...Non soltanto perché, senza Alcaraz e Djokovic (eliminato da Musetti), sembrava propizio il momento per agguantare il primo Masters 1000 della sua carriera, ma anche per come era cominciato il match: ...