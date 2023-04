Masters 1000 Montecarlo 2023 | Leclerc sugli spalti assiste alle finali VIDEO

(Di domenica 16 aprile 2023) Come fatto vedere all’account Twitter TennisTV, Charlesdel Court Rainier III perredeldi Monte-Carlo. Attualmente è in corso l’ultimo atto del torneo di doppio, mentre,ore 14:30, Andrey Rublev e Holger Rune si daranno battaglia per il prestigioso trofeo del singolare. Main character energy @Charles@F1 #Rolexpic.twitter.com/hyyvNl7i0e — Tennis TV (@TennisTV) April 16,SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FiorinoLuca : Jannik #Sinner supera Lorenzo #Musetti e raggiunge Holger #Rune al penultimo atto di Montecarlo. L’altoatesino ap… - WeAreTennisITA : SOLO TANTO AMORE ???? Per la prima volta nella storia del tennis Open, due azzurri si incontreranno nei quarti di fi… - Agenzia_Ansa : Impresa di Lorenzo Musetti al torneo di Montecarlo, terzo Masters 1000 stagionale: il toscano ha battuto, in rimont… - SuperTennisTv : Uno è a caccia del 1° titolo in un Masters 1000 L'altro potrebbe diventare il primo teenager a vincere il titolo d… - Tennis_Ita : Masters 1000 Monte-Carlo, Jannik Sinner: 'Non mi sentivo lontano dal titolo, dispiace molto' -

Sfuma la finalissima aidi Montecarlo per Jannik Sinner , che cade in semifinale contro il norvegese Holger Rune al termine di una battaglia tiratissima durata tre set. Durante la partita, interrotta per pioggia ...Adriano Panatta , leggenda del tennis italiano, ha così commentato su Twitter la sconfitta subita da Jannik Sinner , per mano del danese Holger Rune , nelle semifinali deldi Monte - Carlo . 'Ieri mi è dispiaciuto per Sinner: era una buona occasione, ma state tranquilli che ne avrà tantisssime altre. Una mia considerazione: io credo che tutti i giocatori ...Interviste Tennis Il russo Andrey Rublev ha raggiunto la finale deldi Montecarlo, torneo dove tra poche ore affronterà il giovane danese Holger Rune. In semi il numero due russo ha battuto, dopo una grande battaglia, l'americano Taylor Fritz, ribaltando ...

ATP Montecarlo – Sfuma il sogno di vincere il primo Masters 1000 per Jannik Sinner. Credo che avrebbe battuto Rublev ma semmai lo farà Rune Ubitennis

Andrà in scena da lunedì 17 a domenica 23 aprile 2023 l’ATP 250 di Monaco. In questo torneo tedesco su terra rossa saranno tanti i tennisti che proveranno a conquistare il torneo e il divertimento di ...Il russo Andrey Rublev ha raggiunto la finale del Masters 1000 di Montecarlo, torneo dove tra poche ore affronterà il giovane danese Holger Rune. In semi il numero due russo ha battuto, dopo una ...