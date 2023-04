Masters 1000 | 3 vincitori differenti nei primi 3 tornei

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... WeAreTennisITA : IL GRANDE SUCCESSO DI RUBLEV ?? La terza finale Masters 1000 è quella buona: Rublev batte Rune per 5-7 6-2 7-5 rimon… - WeAreTennisITA : UN NUOVO CAMPIONE A MONTE CARLO ?? Rublev per il primo titolo Masters 1000, Rune per il secondo. Due i confronti d… - FiorinoLuca : Jannik #Sinner supera Lorenzo #Musetti e raggiunge Holger #Rune al penultimo atto di Montecarlo. L’altoatesino ap… - andyberg71 : RT @WeAreTennisITA: IL GRANDE SUCCESSO DI RUBLEV ?? La terza finale Masters 1000 è quella buona: Rublev batte Rune per 5-7 6-2 7-5 rimontand… - PCad19 : RT @WeAreTennisITA: IL GRANDE SUCCESSO DI RUBLEV ?? La terza finale Masters 1000 è quella buona: Rublev batte Rune per 5-7 6-2 7-5 rimontand… -

In 34 di storia dei, 19 volte i primi tre tornei del calendario sono stati vinti da 3 giocatori differenti (56%), 14 volte invece è accaduto che un giocatore ne abbia vinti due su tre (41%) e una volta (...MONTECARLO (MONACO) - È svanito nella finale persa contro Andrey Rublev per Holger Rune il sogno di vincere l'Atp di Montecarlo, terzodella stagione . E anche in questa occasione, come durante la tirata semifinale vinta contro l'azzurro Jannik Sinner , il 19enne danese ha dovuto fare i conti con i fischi dei tifosi ...Non manca il tributo all'allenatore Fernando Vicente: 'Con lui ho capito che la cosa migliore è essere sé stessi, non importa se non piaci a qualcuno' La finale di uncome Montecarlo è già di per sé uno degli highlights della stagione tennistica. La vittoria di Rublev , però, forse aggiunge qualcosa, le conferisce sfaccettature emotive che meritano di ...

ATP Montecarlo – Sfuma il sogno di vincere il primo Masters 1000 per Jannik Sinner. Credo che avrebbe battuto Rublev ma semmai lo farà Rune Ubitennis

Quante provocazioni nel match con Sinner Si son dati battaglia per quasi tre ore nella semifinale del Master 1000 di Montecarlo, ma la stretta di mano fra Jannik Sinner e Holger Rune al… Leggi ...Sinner fermato da Rune in semfinale a Montecarlo, ma Panatta è sicuro: arriveranno altre occasioni, state tranquilli. Jannik ora va a Barcellona per l'ata 500 ...