Massimo Boldi, chi è la nuova fidanzata Elisa: età, lavoro, oggi, foto e Instagram (Di domenica 16 aprile 2023) Il celebre comico Massimo Boldi sarà ospite di Mara Venier nel salotto di “Domenica in” e ha promesso di rilasciare un’intervista inedita. Secondo gli ultimi aggiornamenti, potrebbe fare una rivelazione scioccante sulla sua nuova fiamma. Pare che l’attuale fidanzata si chiami Elisa e sia molto più giovane di lui. Siete curiosi e volete saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo di eli. La vita privata di Massimo Boldi Massimo Boldi ha avuto una vita amorosa molto tormentata: ha avuto tre figlie con Maria Teresa Selo, la prima moglie con cui convolò a nozze nei primi anni ’70. Purtroppo la donna è morta nel 2004 a seguito di una grave malattia e Boldi è rimasto vedovo. Negli anni successivi ha avuto altre relazioni ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 16 aprile 2023) Il celebre comicosarà ospite di Mara Venier nel salotto di “Domenica in” e ha promesso di rilasciare un’intervista inedita. Secondo gli ultimi aggiornamenti, potrebbe fare una rivelazione scioccante sulla suafiamma. Pare che l’attualesi chiamie sia molto più giovane di lui. Siete curiosi e volete saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo di eli. La vita privata diha avuto una vita amorosa molto tormentata: ha avuto tre figlie con Maria Teresa Selo, la prima moglie con cui convolò a nozze nei primi anni ’70. Purtroppo la donna è morta nel 2004 a seguito di una grave malattia eè rimasto vedovo. Negli anni successivi ha avuto altre relazioni ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GossipOne_it : Massimo Boldi: dalla passione per la musica al cabaret, la rottura con De Sica e i rumors sulla sua vita privata -… - GossipOne_it : Massimo Boldi: dalla passione per la musica al cabaret, la rottura con De Sica e i rumors sulla sua vita privata -… - SMSNEWSOFFICIAL : Renato Pozzetto, Cochi Ponzoni, Teo Teocoli, Massimo Boldi, Enrico Beruschi, Paolo Jannacci, Piera Maggio, Elisabet… - Antonio80155302 : Ma,solo a me, Biden, quando cammina e gesticola, ricorda Massimo Boldi????? (Per carità, sempre meglio lui di Donald..) - Kentel_ : @wochinimen A man walks into a cafè. Splash. A superhero walks into a cafè. Flash. A videogame walks into a caf… -