(Di domenica 16 aprile 2023) BASKET.della. Capitan Sacchetti e compagni hanno sbancato il parquet toscano per 75-61.

...marcia che l'ha caratterizzata per tutto il girone di ritorno sul difficile campo del Gruppo... che sanno controllare la gara e riconoscere i vantaggi, ma ancor piùsarà la nostra ...Se sarà in condizione, per Forlì è troppobeneficiare dell'esperienza e della qualità di ...giornata sono Giorgio Tesi Group Pistoia - Acqua San Bernardo Cantù e Tramec Cento - Gruppo......ai giovani studenti la preziosa testimonianza di un Servitore dello Stato che ha reso un... Giuseppe Di, Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cassino, il Prof. ...

Mascio, importante blitz a Pistoia. BB14, sconfitta la favorita Mestre L'Eco di Bergamo

Il Prof. Alberto Momoli, Presidente Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia: “L’emofilia è una patologia invalidante, serve approccio multidisciplinare” ...BASKET. Importante blitz della Mascio a Pistoia. Capitan Sacchetti e compagni hanno sbancato il parquet toscano per 75-61. Con la vittoria i trevigliesi mantengono la vetta della classifica in compagn ...