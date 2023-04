Marine Le Pen rassicura, 'mio padre Jean - Marie sta meglio' (Di domenica 16 aprile 2023) Marine Le Pen ha dato questa mattina "notizie rassicuranti" sullo stato di salute del padre Jean - Marie, ricoverato ieri sera in ospedale per un malore di origine cardiaca. Ieri sera, fonti dell'... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 16 aprile 2023)Le Pen ha dato questa mattina "notizienti" sullo stato di salute del, ricoverato ieri sera in ospedale per un malore di origine cardiaca. Ieri sera, fonti dell'...

