Maria De Filippi interrompe la puntata: dramma-Cricca, impressionante crisi di pianto (Di domenica 16 aprile 2023) L'emozione, al Serale di Amici, è ovviamente tanta. E la puntata condotta da Maria De Filippi e in onda su Canale 5 sabato 15 aprile non ha ovviamente fatto eccezione. Alla fine è stata eliminata Federica, così come era trapelato nel corso del pomeriggio, quando l'eliminazione era stata spoilerata. Federica è stata sconfitta alla sfida finale in tre manche dove si è sfidata con Ramon e Cricca. Tutti e tre, prima di scoprire il verdetto dei giudici, hanno dovuto esibirsi. Ed ecco che proprio prima dell'esibizione, ovviamente, l'emozione è esplosa. In particolare ha travolto Cricca, tanto che la De Filippi ha subito notato il suo malessere. E così, poco prima che Cricca si esibisse con Hold back the river, ecco che la conduttrice si è rivolta a lui affermando: "Non c'è ...

