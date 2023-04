Manfredi: “Festa scudetto? Serve responsabilità!”, poi il commento sulla fede juventina (Di domenica 16 aprile 2023) Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi durante la trasmissione 90esimo minuto ha rilasciato delle dichiarazioni riguardanti l’ipotetica Festa scudetto che avverrà in città il giorno della matematica. La prorogativa è il rispetto delle regole per non avere nessun tipo di problema. Altro tema toccato, quello della sua fede juventina che commenta nel finale con una battuta. Le parole di Manfredi Dalle parole del sindaco le premesse per la Festa scudetto sono altissime, sentite le sue parole: “Sarà una grande Festa popolare, distribuita nella città e nell’area metropolitana, che sia gestita nel massimo della sicurezza e della partecipazione. Sarà una bella Festa di popolo, con tanti artisti, uomini della cultura, ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 16 aprile 2023) Il sindaco di Napoli Gaetanodurante la trasmissione 90esimo minuto ha rilasciato delle dichiarazioni riguardanti l’ipoteticache avverrà in città il giorno della matematica. La prorogativa è il rispetto delle regole per non avere nessun tipo di problema. Altro tema toccato, quello della suache commenta nel finale con una battuta. Le parole diDalle parole del sindaco le premesse per lasono altissime, sentite le sue parole: “Sarà una grandepopolare, distribuita nella città e nell’area metropolitana, che sia gestita nel massimo della sicurezza e della partecipazione. Sarà una belladi popolo, con tanti artisti, uomini della cultura, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: IL SINDACO - Manfredi: 'Scudetto? Lavoriamo per una festa popolare nel rispetto delle regole, ci siamo confrontati con… - susydigennaro : RT @napolimagazine: IL SINDACO - Manfredi: 'Scudetto? Lavoriamo per una festa popolare nel rispetto delle regole, ci siamo confrontati con… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL SINDACO - Manfredi: 'Scudetto? Lavoriamo per una festa popolare nel rispetto delle regole, ci siamo confrontati con… - napolimagazine : IL SINDACO - Manfredi: 'Scudetto? Lavoriamo per una festa popolare nel rispetto delle regole, ci siamo confrontati… - apetrazzuolo : IL SINDACO - Manfredi: 'Scudetto? Lavoriamo per una festa popolare nel rispetto delle regole, ci siamo confrontati… -