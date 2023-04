Manchester United, spunta Carlyle come finanziatore (Di domenica 16 aprile 2023) Il fondo di private equity Carlyle è l’ultimo nome ad emergere tra quelli dei potenziali finanziatori per un’offerta di acquisto del Manchester United. La potenziale cessione del club è passata a un terzo giro di offerte e il fondo statunitense – che gestisce asset per 376 miliardi di dollari – sarebbe in corsa per l’operazione. L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di domenica 16 aprile 2023) Il fondo di private equityè l’ultimo nome ad emergere tra quelli dei potenziali finanziatori per un’offerta di acquisto del. La potenziale cessione del club è passata a un terzo giro di offerte e il fondo statunitense – che gestisce asset per 376 miliardi di dollari – sarebbe in corsa per l’operazione. L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

