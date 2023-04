Maltempo | voragine a Secondigliano | sgomberati due fabbricati

Leggi su ildenaro

(Di domenica 16 aprile 2023) “Da stanotte stiamo monitorando lache si è creata a via Cassano a causa di un cedimento del sistema fognario. I tecnici dell’Abc (Azienda speciale per la gestione di risorse idriche, ndr) stanno lavorando per riparare i danni”. Così alla Dire Antonio Troiano, presidente della Municipalità 7 (Miano,, San Pietro a Patierno) sullache da questa notte si è andata aprendo gradualmente nel quartiere napoletano di. Lo squarcio stradale ha raggiunto un diametro di dieci metri e circa otto di profondità. Per il tempismo degli interventi Troiano ringrazia l’assessore alle Infrastrutture del Comune di Napoli Edoardo Cosenza ricordando che “la presidenza della Municipalità è in contatto costante con tecnici dell’Abc, i tecnici municipali e le forze dell’ordine. Seguiamo ...