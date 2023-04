(Di domenica 16 aprile 2023) Centro-sud più colpito: rischio temporali e idrogeologico Ancora, in particolare al Centro-sud. Sono 7 leper le quali domani,17, scatterà l’: Calabria, Abruzzo, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia e Campania. Ecco il bollettino diramato dalla Protezione civile. ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO /: Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell’Aterno, Bacino Basso del Sangro Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ledicoladelsud : Maltempo sull’Italia, allerta gialla in 7 regioni lunedì 17 aprile - fisco24_info : Maltempo sull'Italia, allerta gialla in 7 regioni lunedì 17 aprile: (Adnkronos) - Centro-sud più colpito: rischio t… - OnlineMetropoli : #Allerta #meteo dell'#Aeronautica #militare: altri due giorni di #inverno sull'Italia Attese precipitazioni intens… - lacittanews : La violenta ondata di maltempo che si è abbattuta sull’Italia ha causato problemi nella città di Napoli: a Secondig… - infoitinterno : Allerta Meteo, l’allarme dell’Aeronautica Militare: “tempesta sull’Italia, maltempo e burrasca forte” -

Allarme, con forti piogge e temporali, raffiche di vento e possibili grandinate specie nel Centro - Sud. Per L'articolo, oggi allerta meteo gialla in 10 regioni proviene da True .Il nord rimarrà invece ancora ai margini dalcon cieli ... come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti'evoluzione della ...aggiornamenti'evoluzione della situazione meteo..., domenica 16 aprile allerta meteo gialla in 10 regioni Allarme, con forti piogge e temporali, raffiche di vento e possibili grandinate soprattutto nel Centro - Sud. Per ...