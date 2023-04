Maltempo | oggi allerta meteo gialla in 10 regioni

(Di domenica 16 aprile 2023) (Adnkronos) - Allarmesull'Italia, con forti piogge e temporali, raffiche di vento e possibili grandinate specie nel Centro-Sud. Per questo la Protezione Civile ha valutato per la giornata di, domenica 16 aprile, l'per 10. Ad essere interessate dal provvedimento sono: Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Marche, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia. L'ampia perturbazione attiva da ieri al Centro-Sud con precipitazioni diffuse, ha dato origine a precipitazioni ancora più intense, specialmente a ridosso delleadriatiche centrali. Ai fenomeni è associata forte ventilazione dai quadranti settentrionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le ...

L'instabilità sarà una costante per tutta la giornata disu gran parte della Penisola, nonostante qualche schiarita momentanea. Secondo le previsioni del Centro Meteo Italiano, il...Domenica instabile al sud e parte del centro, fresco per il periodoal centro - sud Meteo Italia domenica 16 aprile . Ciclogenesi in azione sul basso Tirreno nella giornata odierna, ...Il sole farà occhiolino tra le nuvole gonfie, nella prossime ore. Dietro un'ondata diche ha causato danni, città e strade allagate, smottamenti di terra in una colata di fango. Ma è ancora allerta gialla in 10 regioni tra cui Abruzzo, Calabria, Basilicata, Puglia, Lazio, ...

Maltempo a Roma, dieci ore di pioggia battente: disagi sulla metro. Allagamenti in città RomaToday

Domenica 16 aprile nel Lazio come in altre dieci regioni italiane è stata diramato un bollettino di allerta meteo gialla per temporali ...