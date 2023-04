(Di domenica 16 aprile 2023) Allarmesull'Italia, con forti piogge e temporali, raffiche di vento e possibili grandinate specie nel Centro - Sud. Per questo la Protezione Civile ha valutato per la giornata di, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ledicoladelsud : Maltempo, oggi allerta meteo gialla in 10 regioni - fisco24_info : Maltempo, oggi allerta meteo gialla in 10 regioni: (Adnkronos) - Forti piogge e temporali, raffiche di vento e poss… - Roseinfiore : RT @RaiNews: Le previsioni del tempo per oggi: instabilità su tutto il Paese e maltempo al Centro Sud e sulla Sicilia #meteo - RaiNews : Il sole farà occhiolino tra le nuvole gonfie, nella prossime ore. Dietro danni, città e strade allagate, smottamen… - luigiantodo : RT @giovannamangone: @luigiantodo Che splendore ?? Grazie Luigi caro?? e buongiorno a te? Oggi maltempo?? ma nonostante tutto ti augiuro una l… -

Allarmesull'Italia, con forti piogge e temporali, raffiche di vento e possibili grandinate specie nel Centro - Sud. Per questo la Protezione Civile ha valutato per la giornata di, domenica 16 ...L'instabilità sarà una costante per tutta la giornata disu gran parte della Penisola, nonostante qualche schiarita momentanea. Secondo le previsioni del Centro Meteo Italiano, il...Domenica instabile al sud e parte del centro, fresco per il periodoal centro - sud Meteo Italia domenica 16 aprile . Ciclogenesi in azione sul basso Tirreno nella giornata odierna, ...

Maltempo a Roma, dieci ore di pioggia battente: disagi sulla metro. Allagamenti in città RomaToday

Allarme maltempo sull’Italia, con forti piogge e temporali, raffiche di vento e possibili grandinate specie nel Centro-Sud. Per questo la Protezione Civile ha valutato per la giornata di oggi, domenic ...Domenica 16 aprile nel Lazio come in altre dieci regioni italiane è stata diramato un bollettino di allerta meteo gialla per temporali ...