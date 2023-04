(Di domenica 16 aprile 2023) Questaa causa delunasi è apertacarreggiata di via del Cassano a Secondigliano, periferia di, aumentando di volume fino ad arrivare a dieci metri di diametro e circa otto di profondità. Problemi anche per le forniture di luce e gas, temporaneamente sospese

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Una voragine si è aperta questa notte nella carreggiata di via del Cassano a Secondigliano, periferia di Napoli. Lo… - vigilidelfuoco : #Maltempo #Roma, proseguono le operazioni di prosciugamento di abitazioni e locali interrati nel quartiere di Prati… - horottoilvetro : RT @SkyTG24: Maltempo: nella notte voragine a Napoli, stop ad acqua e gas - PressReview99 : Maltempo: nella notte voragine a Napoli, stop ad acqua e gas - infoitinterno : Maltempo: nella notte voragine a Napoli, stop ad acqua e gas -

L'Abc sta valutando l'installazione di colonnine per il rifornimento di acquazona. .atteso nelle prossime ore, la Protezione Civile ha emanato l'allerta meteo ;prossima pagina saranno consultabili le aree a rischio fenomeni intensi. CONTINUA A LEGGERE Allerta gialla ...Ilannunciato in queste ore sulla Puglia, e sul Salento in particolare , sta già cominciando a ... Disagi si sono registrati in tutta la città e anchefrazione di Tuturano . L'acqua, ...

Maltempo: nella notte voragine a Napoli, stop ad acqua e gas Agenzia ANSA

PALERMO – La protezione civile regionale ha diramato un avviso di allerta gialla per rischio meteo idrogeologico e idraulico nella giornata di domani, e raccomanda massima prudenza. Domenica, e per le ...Quali sono stati i danni provocati dall'ultima ondata di maltempo in Italia tra grandine e allagamenti Ecco cosa è accaduto nelle ultime ore ...