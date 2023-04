Maltempo | allerta meteo in Campania prosegue fino a lunedì

(Di domenica 16 aprile 2023) L’in, attualmente in corso, è stata prorogata, per piogge e temporali,alle 6 di17 aprile. La Protezione civile dellaha prorogato ed esteso all’intero territorio regionale l’in, attualmente in corso, per piogge e temporalialle 6 di17 aprile. Il livello di criticità,

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : #Maltempo, diramata nuova #allertameteo per domani - RaiNews : Ancora pioggia, neve e freddo su gran parte dell'Italia. - Radio1Rai : Il #Maltempo non dà tregua. In 10 regioni è allerta meteo, con forti acquazzoni in tutto il Centro-Sud. Temporali e… - NoiNotizie : #Puglia #meteo, #maltempo: allerta per temporali - infoitinterno : Maltempo in Sicilia, diramata l’allerta gialla -

Motivo per cui la Protezione Civile ha emesso un'meteo.: persistono temporali e venti forti al Centro - Sudgialla in dieci regioni al Centro - Sud. Avviso meteo del 15 ...meteo della Protezione Civile. Ancora instabilità nella serata odierna Benché tendente a ...anche per domani Anche la giornata di domani domenica 16 aprile sarà caratterizzata in Italia ...Rischio temporali soprattutto nel Centro - Sud Ilsi abbatte sull'Italia, in particolare sul Centro - Sud, e per la giornata di domani 16 aprile scatta l'meteo gialla per rischio temporali e idrogeologico in ben 10 regioni . Si ...

Maltempo di primavera, tornano neve e freddo: allerta gialla in 7 regioni Sky Tg24

Il sole farà occhiolino tra le nuvole gonfie, nella prossime ore. Dietro un’ondata di maltempo che ha causato danni, città e strade allagate, smottamenti di terra in una colata di fango. Ma è ancora a ...Maltempo ed allerta gialla in Sicilia per la giornata di domenica 16 aprile. Questo in grande sintesi il quadro meteo nell’isola. La protezione civile regionale ha diffuso l’avviso 23105 che indica pe ...