Malouda | «Mi sto battendo per favorire un trasferimento di Mbappé al Chelsea»

(Di domenica 16 aprile 2023) Florent, ex giocatore del, ha parlato di un possibile approdo di Kyliannel club inglese. Le dichiarazioni Florent, ex giocatore del, ha parlato di un possibile approdo di Kyliannel club inglese ad AS. PAROLE – «Mi stoperundial: finora ho fallito, ma continuerò a provarci. Spero di vederlo in Premier League perché è il campionato più competitivo al mondo. Oggi poche squadre possono dargli quello che desidera: è un leader, il capitano della Francia, vorrà avere un ruolo di assoluta leadership nel suo prossimo club. E questo potrebbe anche creare dei problemi». L'articolo proviene da Calcio News 24.