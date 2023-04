Madre a processo a Como, costringeva la figlia 16enne a non superare i 47 chili: "Sei grassa, non devi mangiare" (Di domenica 16 aprile 2023) processo per maltrattamenti su una denuncia fatta quattro anni fa dalla zia della ragazza: continue privazioni e umiliazioni sul peso. La donna ha sempre respinto le accuse Leggi su repubblica (Di domenica 16 aprile 2023)per maltrattamenti su una denuncia fatta quattro anni fa dalla zia della ragazza: continue privazioni e umiliazioni sul peso. La donna ha sempre respinto le accuse

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : La ragazza doveva pesarsi ogni giorno davanti alla madre e bastavano appena 100 grammi in più per farla infuriare.… - repubblica : Madre a processo a Como, costringeva la figlia 16enne a non superare i 47 chili: 'Sei grassa, non devi mangiare' [a… - Bruna71347573 : RT @fanpage: La ragazza doveva pesarsi ogni giorno davanti alla madre e bastavano appena 100 grammi in più per farla infuriare. Ora la donn… - DestinoLara : I primi bulli dei figli? Spesso e volentieri sono i genitori. Una madre che costringeva la figlia 16 enne a non olt… - MariannaPrato : RT @fanpage: La ragazza doveva pesarsi ogni giorno davanti alla madre e bastavano appena 100 grammi in più per farla infuriare. Ora la donn… -