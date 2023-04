Madonna di Trevignano | proseguono le indagini | al via gli interrogatori

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 16 aprile 2023) Dalle apparizioni divine alla moltiplicazione degli gnocchi, fino alla statua delladiche piange sangue. Dopo i misteriosi eventi accaduti aRomano in questo ultimo anno, la procura di Civitavecchia ha deciso di fare luce su Gisella Cardia, la veggente testimone di tutti gli strani fatti avvenuti. Intanto la procura ha aperto un’indagine per “abuso di credulità popolare”.dipiange sangue di maiale: la ‘veggente’ fa pagare 50 euro per poterla visitaredi, ascoltati i primi testimoni Già da ieri sono stati ascoltati i primi testimoni, tra cui l’investigatore privato Andrea Cacciotti, che dieci giorni fa aveva presentato un esposto ai carabinieri die alla guardia di ...