Macron e la riflessione strategica che serve all’Italia. Parla Coticchia (UniGe)

"Non è una novità l'interpretazione francese e Macroniana dell'autonomia strategica europea intesa quasi come indipendenza dagli Stati Uniti". A spiegarlo a Formiche.net è Fabrizio Coticchia, professore associato di scienza politica all'Università di Genova, ricordando per esempio lo scetticismo del presidente Emmanuel Macron sulla "morte celebrarle" della Nato. Quali sono gli elementi di novità? Sono una novità le modalità con cui le parole sono state pronunciate in Cina per quattro ragioni: la presenza della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, elemento che danneggia l'unità europea; la fase della guerra in Ucraina con la Nato tornata in maniera preponderante in Europa orientale, dove i Paesi considerano centrale il ruolo statunitense; il fatto che Italia e Germania non condividono questo ...

