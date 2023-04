"Ma l'ha detto davvero? E' impazzita". Ilary Blasi sconvolge la Toffanin (e fa infuriare Totti) | Video (Di domenica 16 aprile 2023) "Non ci credo che l'ha detto. Vabbè ma è impazzita". Silvia Toffanin fa un salto sulla sedia a Verissimo, su Canale 5, e la colpa è tutta dell'amica Ilary Blasi, seduta davanti a lei, che chiude l'intervista forse più attesa di questa stagione del talk con una battuta tanto inattesa quanto fulminante. Una battuta che ha sollevato un boato in studio e che, immaginiamo, non sarà piaciuta granché al suo ex marito Francesco Totti. Proprio Totti doveva essere l'argomento più succulento del faccia a faccia. Chi si aspettava rivelazioni pesanti sul loro divorzio, magari qualche bomba giudiziaria, è rimasto però deluso. La stessa Toffanin ha subito chiarito: "Non possiamo far finta di nulla, sai che da casa tutti si aspettano che io faccia domande ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 16 aprile 2023) "Non ci credo che l'ha. Vabbè ma è". Silviafa un salto sulla sedia a Verissimo, su Canale 5, e la colpa è tutta dell'amica, seduta davanti a lei, che chiude l'intervista forse più attesa di questa stagione del talk con una battuta tanto inattesa quanto fulminante. Una battuta che ha sollevato un boato in studio e che, immaginiamo, non sarà piaciuta granché al suo ex marito Francesco. Propriodoveva essere l'argomento più succulento del faccia a faccia. Chi si aspettava rivelazioni pesanti sul loro divorzio, magari qualche bomba giudiziaria, è rimasto però deluso. La stessaha subito chiarito: "Non possiamo far finta di nulla, sai che da casa tutti si aspettano che io faccia domande ...

