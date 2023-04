Lutto nel mondo politico abruzzese, è morto Marco Verticelli, (Di domenica 16 aprile 2023) Teramo - Marco Verticelli è morto nella sua casa a Giulianova a soli 69 anni. Verticelli è stato un dirigente ai massimi livelli del Pci Pds Ds della federazione provinciale di Teramo e del Comitato Regionale dell’Abruzzo, per tre legislature nel Consiglio Regionale con incarichi di governo primari: vicepresidente della Giunta Regionale (industria) con Falconio e assessore regionale nella Giunta Del Turco ( agricoltura). Marco Verticelli combatteva da diverso tempo con una malattia che lo aveva colpito e che non gli ha lasciato scampo, la sua morte è avvenuta questa mattina nella sua casa. La camera ardente sarà allestita a Giulianova nella casa funeraria Gerardini. leggi tutto Leggi su abruzzo24ore.tv (Di domenica 16 aprile 2023) Teramo -nella sua casa a Giulianova a soli 69 anni.è stato un dirigente ai massimi livelli del Pci Pds Ds della federazione provinciale di Teramo e del Comitato Regionale dell’Abruzzo, per tre legislature nel Consiglio Regionale con incarichi di governo primari: vicepresidente della Giunta Regionale (industria) con Falconio e assessore regionale nella Giunta Del Turco ( agricoltura).combatteva da diverso tempo con una malattia che lo aveva colpito e che non gli ha lasciato scampo, la sua morte è avvenuta questa mattina nella sua casa. La camera ardente sarà allestita a Giulianova nella casa funeraria Gerardini. leggi tutto

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Coninews : Ci ha lasciati Julia Ituma, promessa azzurra della pallavolo. Il mondo dello sport è in lutto. ??… - rtl1025 : ?? Lutto nel mondo dello sport, è morta #JuliaItuma, 18 anni, pallavolista del #Novara - Jack53152579 : male incurabile che le era stato diagnosticato appena qualche mese fa, Marina Bucci in Cristallo, insegnante origin… - Jack53152579 : “Sono Vaccinata per scelta. I No Vax? Gente becera e ignorante sono dei criminali!” Ennesimo lutto nel mondo scolas… - MarcoTortori : RT @11Giuliano: Sfoltimento p.Pubblico: Ravenna,nel giro di pochi mesi muoiono due insegnanti di religione della stessa scuola. Alla Gariba… -