Lunedì a Report ‘C’era una volta Calciopoli’ | inchiesta che parte dalla chiavetta USB di Moggi

(Di domenica 16 aprile 2023) Si intitola “C’era unaCalciopoli” l’di apertura della puntata diin onda17 aprile alle 21.20 su Rai 3 e disponibile su RaiPlay e Rai Italia.Firmata da Daniele Autieri, con la collaborazione Federico Marconi,da una domanda: cosa c’è dentro la pennetta USB che Lucianoha consegnato nelle mani di Andrea Agnelli durante l’Assemblea degli azionisti della Juventus del gennaio scorso?ha ottenuto il contenuto di quella pennetta, il totale delle 170mila intercettazioni, molte rimaste inedite, registrate durante l’“offside”, che 17 anni fa diede vita allo scandalo di Calciopoli. Tutti gli arbitri coinvolti, tranne uno, sono stati assolti, così come la quasi totalità dei dirigenti sportivi rinviati a ...

Luciano Moggi , tramite un post pubblicato sul proprio profilo Twitter, ha fornito una nuova anticipazione in merito alla puntata diche andrà in ondasera su Calciopoli . Oltre alla verità sulla famosa chiavetta , emergono infatti altri ... Il tutto verrà divulgato dalla trasmissionein ondasu Rai Tre. Nelle 33 pagine di documento, corredato di file audio, è possibile leggere e ascoltare molte intercettazioni tra alcuni ...