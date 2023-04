Lukaku | la fotografia perfetta dell’Inter di quest’anno – TS

Leggi su inter-news

(Di domenica 16 aprile 2023) Romelucontro il Monza non ha sfoderato una buonissima prestazione. In campionato, come analizzato da TuttoSport l’andazzo è ormai totalmente opposto rispetto che nelle coppe DICOTOMIA – Romeluin campionato è un giocatore totalmente diverso rispetto che nelle Coppe. Ieri contro il Monza poche le occasioni avute dal numero 90. Il belga ha avuto tre occasioni, due sulla testa e una sul mancino. Ma tra l’imprecisione delle conclusioni e la smanacciata di Di Gregorio non è arrivato quel gol che avrebbe permesso ai padroni di casa di trovare il momentaneo vantaggio sui rivali. COME L’INTER – La prova diin campionato rispecchia le difficoltà della squadra nerazzurra in Serie A. Se con Conte il giocatore sembrava essere la stella, oggisembra essere uno dei tanti e fa fatica a essere ...