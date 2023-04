Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Lukaku e i suoi seguaci: Ceesay segna ed imita l'esultanza dell'interista: Tra polemiche, rossi, squalifiche e rico… - Burdruba : @Mario14___ @MatteoBarzaghi @SkySport con Lukaku ha poca possibilità di segnare, ma comunque non meno se i suoi sos… - luciano_sisio57 : @danilosarugia @FcInterNewsit Sono d'accordo Danilo lì si è sfasciato lo spogliatoio...ognuno pena ai c...i suoi ve… - ifagnola1 : @CB_Ignoranza il vero razzista Lukaku, un provocatore di astio e odio nonché violenza con i suoi modi di sfida e di… - Giussa63 : @FcInterNewsit Lui difende i suoi giocatori dicendo questo. O vi sarebbe piaciuto che dicesse'ho in attacco giocato… -

... quelle che avevano veramente fame di vittoria, icalciatori diventavano dei soldati spietati ... La medicina dei nerazzurri è solo una: avere Mister Mou come allenatore,avrebbe fatto 40 gol.... i Supereroi erano dotati di particolari poteri: c'era chi diventava di pietra (), chi poteva ... ma allo stesso tempo prova a tenere tranquilli icentravanti. Pagherà Finora non è stato ...... l'Inter ci ha provato (e ci mancherebbe pure che non l'avesse fatto), ma tantodi testa (... Il bello è che Palladino fa attaccare iper linee interne , dopo avere del tutto espropriato lo ...

Lukaku ha la fiducia della Curva Nord: all’Inter servono i suoi gol CalcioMercato.it

Il club nerazzurro chiederà alla Corte Sportiva d’Appello di cancellare il secondo giallo ricevuto dopo l’esultanza nella semifinale contro la Juve ...Inter, Lukaku non trova continuità. La brutta sconfitta di ieri dell'Inter contro il Monza ha rappresentato un'altra tegola sulla testa ...