L’Ucraina spara sulle chiese: colpita cattedrale alla veglia di Pasqua (Di domenica 16 aprile 2023) Non c’è pace neanche a Pasqua tra Russia e Ucraina. Nella mattinata di oggi, l’esercito di Kiev ha colpito il centro di Donetsk, in particolare la cattedrale della Trasfigurazione mentre era in corso la veglia della Pasqua ortodossa. Ci sarebbero un morto e due feriti. La notizia è stata lanciata dalla Tass, citando l’amministrazione del distretto Voroshilovsky della cittadina governata dalle forze filorusse. L’attacco è stato parte di una offensiva più ampia nella regione del Donbass, in cui sono stati colpiti circa cinquanta edifici residenziali. La cattedrale, però, non è stato l’unico simbolo religioso ad essere stato indicato come obiettivo. Missili S-300, questa volta da parte dell’esercito russo, sono stati lanciati nella notte contro la chiesa ortodossa ucraina di San Michele ... Leggi su nicolaporro (Di domenica 16 aprile 2023) Non c’è pace neanche atra Russia e Ucraina. Nella mattinata di oggi, l’esercito di Kiev ha colpito il centro di Donetsk, in particolare ladella Trasfigurazione mentre era in corso ladellaortodossa. Ci sarebbero un morto e due feriti. La notizia è stata lanciata dTass, citando l’amministrazione del distretto Voroshilovsky della cittadina governata dalle forze filorusse. L’attacco è stato parte di una offensiva più ampia nella regione del Donbass, in cui sono stati colpiti circa cinquanta edifici residenziali. La, però, non è stato l’unico simbolo religioso ad essere stato indicato come obiettivo. Missili S-300, questa volta da parte dell’esercito russo, sono stati lanciati nella notte contro la chiesa ortodossa ucraina di San Michele ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NicolaPorro : L‘attacco di Kiev che sta facendo discutere in queste ore ?? #Ucraina #Russia - flaviotiravento : RT @NicolaPorro: L‘attacco di Kiev che sta facendo discutere in queste ore ?? #Ucraina #Russia - etventadv : RT @NicolaPorro: L‘attacco di Kiev che sta facendo discutere in queste ore ?? #Ucraina #Russia - is_clapton : RT @NicolaPorro: L‘attacco di Kiev che sta facendo discutere in queste ore ?? #Ucraina #Russia - NicolaPorro : L‘attacco di Kiev che sta facendo discutere in queste ore ?? #Ucraina #Russia -

Guerra Ucraina, Prigozhin: 'Putin deve fermare la guerra'. Mosca: Wagner conquista nuovi quartieri a Bakhmut 2023 - 04 - 15 12:23:37 Kiev: esercito russo spara su polizia ... esercito russo spara su polizia usando droni A Kherson e Beryslav l'...occorre una pace giusta" 'Per la fine della guerra in Ucraina ... RUNNER UCCISO DA ORSO: DINO ROSSI, 'STATO ASSENTE DI FRONTE ALLA TRAGEDIA' ...che tacciono sugli invii delle armi per la pace in Ucraina, dove ...poi sbraitano se un pastore per difendere il proprio gregge spara ... (ricordate l'ultima alluvione nelle Marche)'. 'Infatti la natura ... Jack Teixeira, incriminata la presunta talpa dei Pentagon Leaks. Resta in custodia ... poi spara diversi colpi contro un bersaglio. "È in forma. Lui è ...sprezzanti a suo avviso sia alla Russia che all'Ucraina e una ... L'uomo avrebbe detto ai suoi compagni online che il governo aveva ... 2023 - 04 - 15 12:23:37 Kiev: esercito russosu polizia ... esercito russosu polizia usando droni A Kherson e Beryslav'...occorre una pace giusta" 'Per la fine della guerra in......che tacciono sugli invii delle armi per la pace in, dove ...poi sbraitano se un pastore per difendere il proprio gregge... (ricordate'ultima alluvione nelle Marche)'. 'Infatti la natura ...... poidiversi colpi contro un bersaglio. "È in forma. Lui è ...sprezzanti a suo avviso sia alla Russia che all'e una ...'uomo avrebbe detto ai suoi compagni online che il governo aveva ... L’Ucraina spara sulle chiese: colpita cattedrale alla veglia di Pasqua Nicola Porro