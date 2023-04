(Di domenica 16 aprile 2023) L'avvocata sfregiata dall'ex con l'acido, ex parlamentare, ora difensore civico della Toscana, si racconta al Corriere: "Mi sento stanca delle mie imperfezioni e nel contempo anche stanca di provare a correggerle di continuo. Oggimi vedete, e per arrivarci mi...

Erano le 21.30 del 16 aprile di dieci anni fa quando, rientrando a casa, ha aperto la porta e ha trovato ad aspettarla un uomo col volto coperto che le ha buttato in viso dell'acido. Di quegli istanti, l'avvocatessa ricorda ogni istante. "...IL RICORDO DI QUESTI 10 ANNI - Deputata dal 2018 al 2022,fu vittima di un agguato organizzato da Luca Varani e compiuto da due albanesi. 'Sono già passati dieci anni, sembra un soffio eppure è stato un percorso lungo, faticoso, complicato, ma ora ...Estratto da www.open.online, avvocata di Pesaro sfigurata dall'ex dieci anni fa, racconta oggi la sua vita al Corriere della Sera. E rivela di non voler più fare plastiche facciali. Perché è ...

Lucia Annibali, dieci anni dopo l'aggressione con l'acido: «Basta interventi, mi accetto così come sono» Vanity Fair Italia

Il 16 aprile 2013 l'avvocata veniva sfregiata con l'acido dal suo ex compagno che sta scontando la condanna a 20 anni di carcere ...Lucia Annibali: 'Dopo 10 anni basta interventi al viso, è il momento di accettarmi così come sono' Lucia Annibali L'avvocata sfregiata dall'ex con l'acido, ex parlamentare, ora difensore civico della ...