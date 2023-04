Luca Argentero: “Mi sento un rottame. Ho la testa ormai grigia, la pancia, le rughe… Tanti che arrivano a quarant’anni possono dirsi dei sopravvisuti” (Di domenica 16 aprile 2023) Se il protagonista del suo libro (scritto da lui, sì) è Fabio Resti, uno scapolone sciupafemmine che non rinuncia a birra e sigarette, lui dice di aver mollato tutto. Stiamo parlando di Luca Argentero che si è raccontato al Corriere della Sera in occasione dell’uscita del suo romanzo Disdici tutti i miei impegni (Mondadori): “Mi sono divertito a disegnare un personaggio completamente diverso da me. Anche perché non mi dispiacerebbe farne una serie televisiva e magari firmare la regia”, dice. Insomma, Argentero fa le cose in grande, o quantomeno in grande le pensa. L’intervista è anche l’occasione per parlare della sua vita: “Mi sento un rottame. Ho la testa ormai grigia, la pancia, le rughe“, la frase d’esordio. E quando parla del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 16 aprile 2023) Se il protagonista del suo libro (scritto da lui, sì) è Fabio Resti, uno scapolone sciupafemmine che non rinuncia a birra e sigarette, lui dice di aver mollato tutto. Stiamo parlando diche si è raccontato al Corriere della Sera in occasione dell’uscita del suo romanzo Disdici tutti i miei impegni (Mondadori): “Mi sono divertito a disegnare un personaggio completamente diverso da me. Anche perché non mi dispiacerebbe farne una serie televisiva e magari firmare la regia”, dice. Insomma,fa le cose in grande, o quantomeno in grande le pensa. L’intervista è anche l’occasione per parlare della sua vita: “Miun. Ho la, la, le rughe“, la frase d’esordio. E quando parla del ...

