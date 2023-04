Lotta all’evasione, così il Pos aiuterà a scovare i «furbetti» delle tasse in Italia (Di domenica 16 aprile 2023) Nel focus del Def dedicato alla Lotta all’evasione, il governo rilancia la Lotta al nero e ipotizza il ricorso alle lettere di compliance per chi non accetta moneta elettronica Leggi su ilsole24ore (Di domenica 16 aprile 2023) Nel focus del Def dedicato alla, il governo rilancia laal nero e ipotizza il ricorso alle lettere di compliance per chi non accetta moneta elettronica

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiegoFusaro : No, il motivo per cui vogliono abolire il contante non è la lotta all'evasione fiscale. È l'ennesimo regalo alle ba… - fisco24_info : Lotta all’evasione, così il Pos aiuterà a scovare i «furbetti» delle tasse in Italia: Nel focus del Def dedicato al… - l_angiolini : Anche ?@sole24ore? sbaglia! Non sono “furbetti“ ma ignobili LADRI - giudice_flora : RT @DiegoFusaro: No, il motivo per cui vogliono abolire il contante non è la lotta all'evasione fiscale. È l'ennesimo regalo alle banche. V… - MaxBart64 : @LegaSalvini Un altro tema di primaria importanza, altro che lotta all'evasione fiscale, sicurezza sul lavoro, inve… -