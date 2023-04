L'orso piomba in giardino, l'incontro a sorpresa - Video (Di domenica 16 aprile 2023) (Adnkronos) - incontro ravvicinato con un orso in giardino. David Oppenheimer si stava rilassando su una sdraio. All'improvviso, mentre l'uomo stava leggendo, si è materializzato un orso. Il confronto ravvicinato, come documenta il Video pubblicato su Facebook dall'uomo che vive in North Carolina, è durato qualche secondo: Oppenheimer è rimasto pietrificato, l'orso è fuggito. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 16 aprile 2023) (Adnkronos) -ravvicinato con unin. David Oppenheimer si stava rilassando su una sdraio. All'improvviso, mentre l'uomo stava leggendo, si è materializzato un. Il confronto ravvicinato, come documenta ilpubblicato su Facebook dall'uomo che vive in North Carolina, è durato qualche secondo: Oppenheimer è rimasto pietrificato, l'è fuggito.

