L'Onu contro l'Italia, bocciato lo stato d'emergenza per i migranti (Di domenica 16 aprile 2023) "Qualsiasi nuova politica nell'ambito dello stato di emergenza deve essere conforme agli obblighi dell'Italia in materia di diritti umani". è l'appello lanciato dall'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti umani Volker Turk secondo cui "il diritto alla vita e il divieto di respingimento non possono essere derogati, nemmeno in tali circostanze". Secondo le Nazioni Unite salvare vite in mare è un dovere inderogabile dalle leggi nazionali Turk, si legge sul sito Onu, "ha esortato il governo italiano ad abbandonare la nuova e severa legge adottata all'inizio dell'anno che limita le operazioni civili di ricerca e soccorso e ad astenersi dal criminalizzare coloro che sono coinvolti nel fornire assistenza salva-vita". "Stiamo assistendo – ha premesso Turk, sempre secondo quanto riporta il sito dell'Onu – ad un forte aumento del ...

