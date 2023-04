Longhi: «Inter, ritmi da torneo amatoriale. Ex ancora decisivo» (Di domenica 16 aprile 2023) Inevitabile commentare l’undicesima sconfitta in campionato dell’Inter, arrivata con lo 0-1 di San Siro contro il Monza. Anche Bruno Longhi ha brevemente analizzato quanto visto ieri sera, soffermandosi sui ritmi dei nerazzurri. ritmi INACCETTABILI – Bruno Longhi analizza duramente l’undicesima sconfitta in campionato incassata dall’Inter. Queste le sue parole sul suo profilo Twitter ufficiale: “L’?Inter? dall’altare di Lisbona alla polvere di San Siro: gioca su ritmi da torneo amatoriale “over 45” e incassa contro il ?Monza? l’11ma sconfitta in campionato. Come all’andata decisivo il gol dell’ex Caldirola“. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il ... Leggi su inter-news (Di domenica 16 aprile 2023) Inevitabile commentare l’undicesima sconfitta in campionato dell’, arrivata con lo 0-1 di San Siro contro il Monza. Anche Brunoha brevemente analizzato quanto visto ieri sera, soffermandosi suidei nerazzurri.INACCETTABILI – Brunoanalizza duramente l’undicesima sconfitta in campionato incassata dall’. Queste le sue parole sul suo profilo Twitter ufficiale: “L’?? dall’altare di Lisbona alla polvere di San Siro: gioca suda“over 45” e incassa contro il ?Monza? l’11ma sconfitta in campionato. Come all’andatail gol dell’ex Caldirola“.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il ...

