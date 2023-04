L'ombra di Stalin, la recensione: un intenso thriller d'epoca (Di domenica 16 aprile 2023) La recensione de L'ombra di Stalin, film che racconta l'inchiesta giornalistica di Gareth Jones, che negli anni Trenta svelò la carestia provocata dall'U che causò milioni di morti in Ucraina. Disponibile su Sky e NOW. È proprio vero che la storia segue dei cicli e che spesso come si suol dire "l'assassino torna sul luogo del delitto". Ogni giorno ascoltiamo le notizie che ci provengono dall'Ucraina, con il recente conflitto alle porte dell'Europa che vede ancora una volta la Russia direttamente coinvolta, al centro di una partita geopolitica sicuramente limitata sul campo a suddetti territori ma dalla portata ben più globale. Ma come vi raccontiamo nella recensione de L'ombra di Stalin, più volte in passato la situazione tra i due Paesi è stata assai tesa e in particolare si ricorda ... Leggi su movieplayer (Di domenica 16 aprile 2023) Lade L'di, film che racconta l'inchiesta giornalistica di Gareth Jones, che negli anni Trenta svelò la carestia provocata dall'U che causò milioni di morti in Ucraina. Disponibile su Sky e NOW. È proprio vero che la storia segue dei cicli e che spesso come si suol dire "l'assassino torna sul luogo del delitto". Ogni giorno ascoltiamo le notizie che ci provengono dall'Ucraina, con il recente conflitto alle porte dell'Europa che vede ancora una volta la Russia direttamente coinvolta, al centro di una partita geopolitica sicuramente limitata sul campo a suddetti territori ma dalla portata ben più globale. Ma come vi raccontiamo nellade L'di, più volte in passato la situazione tra i due Paesi è stata assai tesa e in particolare si ricorda ...

