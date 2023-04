L’odio verso i poveri di questo governo ha radici nella nostra storia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 16 aprile 2023) “Perché Giorgia Meloni ce l’ha così tanto con i?” si chiedeva la settimana scorsa Andrea Scanzi nel suo giornaliero commento in streaming. E si dava una risposta riprendendo l’analisi di Marco Revelli, apparsa sul Fatto cartaceo qualche giorno prima: secondo questa Destra, per il’ascensore sociale prevede solo la funzione di farli ulteriormente sprofondare. Tesi in apparenza contraddittoria se applicata a gente come Giorgia Meloni che proviene dalla Destra Sociale; milieu in cui ancora rimbomba l’eco dell’invettiva mussoliniana contro le cricche pluto-demo-masso-giudaiche. Sicché si suggerisce di riservare la metafora dell’ascensore, questa volta rigorosamente in fase ascensionale, unicamente alle pulsioni carrieristiche dell’attuale ceto politico/affaristico, affetto da sindrome del pervicace arrampicatore sociale. Mentre – per quanto ...