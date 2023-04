Lo sport ricorda Ituma | martedì i funerali della pallavolista

Leggi su agi

(Di domenica 16 aprile 2023) AGI - In attesa deiche si terrannoalle 11 alla Bovisasca, zona nord di Milano, Juliaè statata in questo weekend con affetto e commozione sui campipallavolo e non solo. La sua squadra, l'Igor Volley di Novara, sabato è tornata ad allenarsi, a porte chiuse, per la prima volta dalla tragedia di giovedì scorso a Istanbul, quando la 18enne promessapallavolo azzurra era morta cadendo dal sesto piano di un hotel poche ore dopo una partita di Champions. Intanto sono scese in campo le Under 16squadra novarese, l'Agil Volley che milita in serie C, tutte con il numero 15 e il nickname 'Titu' disegnati sulla gamba sinistra con un pennarello. Si sono presentate così al match con il Pianezza a Trecate, in provincia di Novara, ...