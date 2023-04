Lo spoilerone di Verissimo sull’Isola dei Famosi

Leggi su davidemaggio

(Di domenica 16 aprile 2023) Gian Maria Sainato -Uno spoiler che in realtà è una gaffe. La puntata odierna diha mostrato un video backstage del servizio fotografico con tutti i naufraghi dell’Isola deipronti a partire per l’Honduras. Ebbene, insieme ai vari protagonisti annunciati, compariva anche un altro personaggio, finora mai svelato ufficialmente. Si tratta del modello e influencer Gian Maria Sainato. Vi possiamo confermare, come già rivelato nei giorni scorsi sui social da Davide Maggio, che farà parte della diciassettesima edizione dell’Isola dei, in partenza domani sera in prima serata su Canale 5. Nato a Sapri nel 1995, Gian Maria Sainato ha debuttato nel 2012 come modello, ma poi la sua “carriera” ha virato principalmente sui social, dove si è contraddistinto come fashion blogger e influencer. ...