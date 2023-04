Lo slancio culturale per guidare bene una città

Leggi su panorama

(Di domenica 16 aprile 2023) Il critico di Panorama ripercorre i passaggi del suo impegno come sindaco a Sutri, la cittadina in provincia di Viterbo, che va al voto il prossimo maggio. Intanto, sta valutando altre candidature. E' sempre più difficile restituire dignità a paesi egovernati senza cultura. Così trovai San Severino Marche. Così trovai Salemi. Così trovai Sutri. Rinate. E luminose davanti al mondo. Sutri, la piccola e bellissimanel Viterbese, ha un sindaco innamorato. Sutri ha un vicesindaco innamorato. Sutri è un luogo di cui tutti parlano e dove ora si va per la sua bellezza e per il suo mistero. Chi arriva è felice e ne porta un buon ricordo, parlandone a chi verrà. Si lamenta qualcuno che non ha mai fatto nulla perché Sutri diventasse, come è, uno de «I borghi più belli d’Italia» e tra i primi, com’è stato riconosciuto a Castiglione del Lago in un ...