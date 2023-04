Lo Show dei Record stasera in tv: anticipazioni e ospiti 16 aprile 2023 (Di domenica 16 aprile 2023) Lo Show dei Record va in onda stasera in tv domenica 16 aprile 2023 in prima serata su Canale 5 condotto da Gerry Scotti. Di seguito anticipazioni e ospiti della serata. SCOPRI COSA C’È IN TV Domenica 16 aprile 2023, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con Lo Show dei Record, il programma dei primati del Guinness World Records. A condurre uno degli Show più eccentrici e sorprendenti della tv torna, per la quarta volta, Gerry Scotti. Dallo Studio 11 di Cologno Monzese, ogni settimana, uomini e donne provenienti da ogni parte del globo sfideranno i propri limiti per entrare nel Guinness World Records 2023. Al centro ... Leggi su cubemagazine (Di domenica 16 aprile 2023) Lodeiva in ondain tv domenica 16in prima serata su Canale 5 condotto da Gerry Scotti. Di seguitodella serata. SCOPRI COSA C’È IN TV Domenica 16, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con Lodei, il programma dei primati del Guinness Worlds. A condurre uno deglipiù eccentrici e sorprendenti della tv torna, per la quarta volta, Gerry Scotti. Dallo Studio 11 di Cologno Monzese, ogni settimana, uomini e donne provenienti da ogni parte del globo sfideranno i propri limiti per entrare nel Guinness World. Al centro ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PerlediMitirda : RT @Raiofficialnews: Torna il gioco dei pacchi, il game show prodotto in collaborazione con @EndemolShineIT condotto da #Amadeus. Novità: i… - Raiofficialnews : Torna il gioco dei pacchi, il game show prodotto in collaborazione con @EndemolShineIT condotto da #Amadeus. Novità… - vitacringe77 : RT @sunflowervol_II: no perché questo è il suo show e noi siamo solo dei semplici spettatori #amici22 - milanomagazine : Domenica 16 aprile 2023, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con 'Lo Show dei Record', prodotto da RTI… - marcomaroni : - La forza dei videoclip fu quella di scardinare le regole della normale televisione. Se gli show tradizionali si b… -