Lo sfogo della compagna di Julia | La sua morte è colpa di tutti

Leggi su agi

(Di domenica 16 aprile 2023) AGI - SulladiItuma "sento mille voci intorno a me dire: Non èdi nessuno, ma non credo sia cosi'... penso sia un po'di tutto e di..": a scriverlo è Sara Bonifacio, centrale 26enneIgor Volley Novara edi squadra dell'opposto milanese di 18 anni morta giovedì scorso a Istanbul. Rivolgendosi direttamente acon il nomignolo con cui la chiamavano in squadra in un post su Facebook, Bonifacio scrive: "Ciao Titu, mi ritrovo a riflettere per provare a trovare un perchè a ciò che è accaduto ma purtroppo so che le mie domande non otterranno risposta. Il dolore che provo mi svuota ma allo stesso tempo mi pare poco se paragonato a ciò che ti affliggeva dentro". "Viviamo - prosegue Sara Bonifacio - in un mondo ...