Liverpool | l'alternativa a Bellingham gioca in Bundes

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: DALL'INGHILTERRA - Liverpool, Gravenberch è l'alternativa a Jude Bellingham - petrazzuolo : RT @napolimagazine: DALL'INGHILTERRA - Liverpool, Gravenberch è l'alternativa a Jude Bellingham - susydigennaro : RT @napolimagazine: DALL'INGHILTERRA - Liverpool, Gravenberch è l'alternativa a Jude Bellingham - napolimagazine : DALL'INGHILTERRA - Liverpool, Gravenberch è l'alternativa a Jude Bellingham - apetrazzuolo : DALL'INGHILTERRA - Liverpool, Gravenberch è l'alternativa a Jude Bellingham -

Commenta per primo Ilha definitivamente lasciato la presa su Jude Bellingham . La sua valutazione di 120 milioni non è andata giù ai Reds che hanno deciso di optare per un altro profilo. Secondo 90Min , il nuovo ......lascerà ilin scadenza di contratto. Si prova a mettere le basi per una operazione che per l'Inter sarebbe molto importante, visto il livello del giocatore di cui si parla. In, ...Le squadre che procedevano a ritmi forsennati come ildi Klopp sono implose e le ... Le formazioni più evolute si sono date un'diretta e 'riposante' per sopravvivere alle giornate ...

Liverpool, l'alternativa a Bellingham è un obiettivo di Milan e Napoli Calciomercato.com

Ryan Gravenberch, centrocampista del Bayern Monaco, è il piano B del Liverpool se non dovesse arrivare Bellingham. Secondo quanto riporta il Daily Mail.Il Liverpool di Klopp è fortemente interessata all'acquisto del centrocampista argentino Mac Allister: Brighton avvisato ...