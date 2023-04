Liverpool | attivisti di Animal Rising fanno irruzione nell’ippodromo per salvare i cavalli | 118 arresti

(Di domenica 16 aprile 2023) Hanno manifestato per i diritti deglii ritardando una importante corsa di, il percorso a ostacoli del Grand National: per questo la polizia britannica ha arrestato nella giornata di ieri 118 manifestanti che si erano presentati all’ippodromo di Aintree di. Glidihanno infatti tentato di invadere la pista, con l’obiettivo di interrompere la sfida che sarebbe andata in scena di lì a poco. Solo in pochi sono riusciti ad avere accesso alla pista ma, secondo quanto riportato dalla polizia del Merseyside, contea in cui si trova l’ippodromo, l’inizio della gara ha subito uno slittamento di un quarto d’ora. Per gli arrestati è ipotizzabile, secondo le forze dell’ordine, il reato di “disturbo pubblico“. Dal canto suo,...

La polizia britannica ha arrestato ieri 118 persone all'ippodromo di Aintree a Liverpool, dove una manifestazione di attivisti per i diritti degli animali ha ritardato l'inizio di una importante corsa ...Scale per scavalcare, tenaglie per squarciare la rete e colla per attaccarsi l’uno all’altro così da creare una barriera umana sulla pista. Questo è – o era, visto ...